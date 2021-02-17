HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. TEM otoyolu işte böyle savaş alanına döndü

TEM otoyolu işte böyle savaş alanına döndü

17.02.2021 11:52 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
TEM otoyolu işte böyle savaş alanına döndü

TEM otoyolu Kocaeli kesiminde meydana gelen kazada TEM otoyolu savaş alanına döndü.

TEM otoyolu Kocaeli kesiminde meydana gelen kazada TEM otoyolu savaş alanına döndü. Kaza anı amatör kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.
Kaza, bu sabah saatlerinde TEM otoyolu Körfez ilçesi geçişinde meydana geldi. Yoğun kar yağışı sebebiyle otomobil, servis minibüsü, tır ve kamyonlar birbirine girdi. 8 aracın karıştığı kazada araç içinde bulunanlardan bazıları yaralanırken, ortalık savaş alanına döndü. TEM Ankara istikametini trafiğe kapatan kaza anı amatör kamera tarafından saniye saniye kaydedildi. Kayganlaşan yolda duramayan kamyonun tıra çarpma anı saniye saniye kaydedildi.

TEM otoyolu işte böyle savaş alanına döndü

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Her yerde aranıyordu! Eksi 10 derecede narkozla ölüm uykusu! Her yerde aranıyordu! Eksi 10 derecede narkozla ölüm uykusu!
'Komünist Başkan'ın kardeşine uyuşturucudan gözaltı 'Komünist Başkan'ın kardeşine uyuşturucudan gözaltı
40 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 40?40 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 40?

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji 69 il için uyardı!

Meteoroloji 69 il için uyardı!

Yolcu otobüsü TIR'a arkadan çarptı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yolcu otobüsü TIR'a arkadan çarptı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Müjdeyi Erdoğan vermişti: Ödemenin detayları belli oldu

Müjdeyi Erdoğan vermişti: Ödemenin detayları belli oldu

Survivor'da şok veda! Ünlü isim elendi

Survivor'da şok veda! Ünlü isim elendi

Yasaklar kalkıyor mu? Kritik toplantı bugün

Yasaklar kalkıyor mu? Kritik toplantı bugün

Kayıp doktoru bulan ekipler şoke oldu

Kayıp doktoru bulan ekipler şoke oldu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Son Dakika: Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

Son Dakika: Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İl il açıklanacak veriler için gözler Bakanlığa çevrildi

İl il açıklanacak veriler için gözler Bakanlığa çevrildi

Dünyada örneği yok! Gara'daki mağaraya şok baskın

Dünyada örneği yok! Gara'daki mağaraya şok baskın

Gara şehidinin cenazesinde gerginlik!

Gara şehidinin cenazesinde gerginlik!

Diğer Haberler

65 yaş üstü vatandaşlara 'adrese teslim e-Devlet şifresi' hizmeti İstanbul'da da başladı

İstanbul'da başladı: 65 yaş üstü yararlanacak

Son Dakika: Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın hapsi istendi

Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın hapsi istendi

Son Dakika! Gara şehidi polisin babası: Oğlumun cenazesini yıkadım, kafasından vurulmuş

Gara şehidi polisin babası: Oğlumun cenazesini yıkadım...

Son Dakika: Tunceli Belediye Başkanı 'Komünist Başkan' Fatih Maçoğlu'nun kardeşine uyuşturucudan gözaltı

'Komünist Başkan'ın kardeşine uyuşturucudan gözaltı

Manisa'da ilginç olay: Hastanede tanıştığı kadına 1 milyon 400 bin lira kaptırdı

Hastanede tanıştığı kadına 1 milyon 400 bin lira kaptırdı

Mutasyonlu koronavirüs hastaları ayrı odalarda özel takip ediliyor

Mutasyonlu koronavirüs hastaları ayrı odalarda özel takip ediliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.