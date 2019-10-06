TEM otoyolu istoç mevkinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs bariyerlere çarparak yan yattı. Kaza da 16 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

TEM otoyolu isto\u00e7 mevkinde s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fcn\u00fcn direksiyon hakimiyetini kaybetti\u011fi otob\u00fcs bariyerlere \u00e7arparak yan yatt\u0131. Kaza da 16 ki\u015fi yaraland\u0131. Olay yerine \u00e7ok say\u0131da sa\u011fl\u0131k ekibi sevk edildi. \n \nPARTNERK\u0131rm\u0131z\u0131 hal\u0131da zor anlar!TEM'de servis arac\u0131 devrildi! 16 yaral\u0131Motosiklet \u00f6nce a\u011faca sonra dire\u011fe \u00e7arpt\u0131: 1 \u00f6l\u00fc, 1 a\u011f\u0131r yaral\u0131
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