IHAAW203849-ASA/23-01-2019

- TEM Otoyolu Kınalı mevkiinde mültecileri taşıyan bir minibüs yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda kaza yaptı. Kazada 3 kişinin yaralandığı öğrenildi.

23.01.2019 20:38:49 TSI

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