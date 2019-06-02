HABER

TEM Otoyolu Kocaeli kesiminde tatilci yoğunluğu devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2019 11:45 | Son Güncelleme

RAMAZAN Bayramı tatilinin ikinci gününde TEM Otoyolu Kocaeli kesiminde yoğunluk devam ediyor.

Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),(DHA) - RAMAZAN Bayramı tatilinin ikinci gününde TEM Otoyolu Kocaeli kesiminde yoğunluk devam ediyor. Uzuzn kuyrukların oluştuğu Bekirdere rampalarında araçlar yavaş ilerliyor.

Cuma akşamı TEM Otoyolu'nda başlayan trafik yoğunluğu dün gün boyu devam etti. Dün akşam saatlerinde 30 kilometreye varan araç kuyruklarının oluştuğu TEM Otoyolu'nda, bugün de yoğunluk devam etti. Yolun 2 şeride düştüğü İzmit tüneller bölgesi ile İzmit Doğu gişeleri arasında yoğunluk yaşanırken, Bekirdere rampalarında araçlar yavaş ilerlemek zorunda kaldı. TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişi dışındaki bölgelerde ise trafik akıcı bir şekilde ilerliyor.

Annesine söylediklerine dayanamamıştı! Acı haber geldi Annesine söylediklerine dayanamamıştı! Acı haber geldi
Bakan Ersoy’un eşi ve ünlüler Isparta’dan bayram kartpostalı gönderdiBakan Ersoy’un eşi ve ünlüler Isparta’dan bayram kartpostalı gönderdi
Narlıdere'de aile içi şiddet uygulayan memurun sendikal hakkı elinden alınacakNarlıdere'de aile içi şiddet uygulayan memurun sendikal hakkı elinden alınacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

3 ilçe ve bir beldede oy verme işlemi başladı

3 ilçe ve bir beldede oy verme işlemi başladı

Ucu bucağı yok! Kuyruğun uzunluğu 30 kilometreyi aştı!

Ucu bucağı yok! Kuyruğun uzunluğu 30 kilometreyi aştı!

Tatilcilere indirim geldi! Doldu taştı

Tatilcilere indirim geldi! Doldu taştı

Ozan Kabak'la ilgili bomba iddia

Ozan Kabak'la ilgili bomba iddia

İsrail'den Suriye'ye füze saldırısı!

İsrail'den Suriye'ye füze saldırısı!

Kurtulmuş'tan İstanbul seçimleriyle ilgili önemli açıklamalar

Kurtulmuş'tan İstanbul seçimleriyle ilgili önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Kafa kafaya çarpıştılar! Ölü ve yaralılar var

Kafa kafaya çarpıştılar! Ölü ve yaralılar var

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Pusu kurup katliam yaptı! Korkunç detaylar ortaya çıktı

Pusu kurup katliam yaptı! Korkunç detaylar ortaya çıktı

Sevgilisinin isteğini duyunca intihar etti!

Sevgilisinin isteğini duyunca intihar etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Terör örgütüne finans kaynağı sağlayan dernek başkanı yakalandı

Böyle yakalandı!

Pençe Harekatı'nda son durum! Bakanlık duyurdu

Pençe Harekatı'nda son durum! Bakanlık duyurdu

Kaza yapan aracı görenler şaşkına döndü!

Kaza yapan aracı görenler şaşkına döndü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Burası Konstantinopol değil' dedi ve ekledi: 22 günümüz var

'Burası Konstantinopol değil' dedi ve ekledi: 22 günümüz var

'Küfürlü konuşmayın' dedi, canından oldu! Haberi alan yakınları sinir krizi geçirdi!

'Küfürlü konuşmayın' dedi, canından oldu!

Ucu bucağı yok! Kuyruğun uzunluğu 30 kilometreyi aştı!

Ucu bucağı yok! Kuyruğun uzunluğu 30 kilometreyi aştı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.