IHAAW152141-ASA/01-02-2019
- TEM Otoyolu Mahmutbey’de bir tırda yangın çıktı. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler alev alev yanan tırın patlama ihtimaline karşı çevrede güvenlik önlemi aldı.
01.02.2019 15:21:41 TSI
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