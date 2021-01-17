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TEM Otoyolu, makas atan tır sebebiyle kapandı

17.01.2021 11:41 | Son Güncelleme:
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TEM Otoyolu İzmit geçişi, dorseli tırın kar sebebiyle kayganlaşan yolda makas atmasıyla kapandı.

TEM Otoyolu İzmit geçişi, dorseli tırın kar sebebiyle kayganlaşan yolda makas atmasıyla kapandı. Sürücüler zor anlarken yaşarken, otoyolda ise uzun araç kuyrukları oluştu.
TEM Otoyolu İzmit geçişinde seyir halinde olan bir tır, kayganlaşan yolda makaslayarak yolu kapattı. Trafik akışının sağlanamadığı yolda, 13 Ocak Çarşamba gününden bu yana kayıp olan Dr. Uğur Tolun’u aramak için Kartepe’ye gidecek olan kurtarma ekibi de mahsur kaldı. Dorseli tırı kaldırmak için çalışmalar sürerken, kurtarma ekibi de uzun süre yolun açılmasını bekledi. Otoyolda ise uzun araç kuyruğu oluştu.

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