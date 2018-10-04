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TEM Otoyolu'na giren kedi sürücülere kabusu yaşattı!

YAŞAM HABERLERİ  | 04.10.2018 11:33 | Son Güncelleme

TEM Otoyolu Ümraniye sapağında, bir kediye çarpmamak için direksiyon kıran bir sürücü zincirleme kazaya neden oldu. Kazaya karışan otomobilin içindeki bebeğin ağlama sesleri ve annenin feryadı yürekleri burktu. Kaza anı kameralara saniye saniye yansıdı.

Kaza, TEM Otoyolu Ümraniye sapağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir sürücü aniden önüne çıkan kediye çarpmamak için direksiyon kırdı. Aracın kontrolünü kaybeden sürücü zincirleme kazaya neden oldu.

Can kaybının yaşanmadığı kazada araçlardan birinin içinde bulunan bebeğin ağlama sesleri ve annesinin korku dolu feryadı yürekleri burktu. Kaza anı saniye saniye araç kamerasına yansıdı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
TEM Otoyolu Ümraniye zincirleme kaza trafik kazası

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