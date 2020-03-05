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  4. TEM Otoyolu'nda feci kaza! Lastiği patlayan TIR otoyolu savaş alanına çevirdi

TEM Otoyolu'nda feci kaza! Lastiği patlayan TIR otoyolu savaş alanına çevirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2020 03:01 | Son Güncelleme

TEM Otoyolu Kaynaşlı mevkiinde lastiği patlayan TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje daldı. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza; gece saatlerinde TEM Otoyolu Kaynaşlı mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametinden İstanbul istikametine gitmekte olan Selahattin Ç. idaresindeki hasta bezi ve çelik rulo taşıyan TIR, lastiğinin patlaması sonucunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüje daldı. Kazada kamyon sürücüsü Selahattin Ç. yaralandı.

Yaralı sürücü 112 Acil Sağlık ekiplerinin kaza yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kazayla ilgili olarak inceme başlattı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
TEM Otoyolu trafik kazası

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