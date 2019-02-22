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TEM Otoyolu'nda feci kaza! Taş yüklü kamyona arkadan çarptı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.02.2019 05:53 | Son Güncelleme

Düzce TEM Otoyolu Gümüşova rampalarında TIR, taş yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazada TIR sürücüsü, şoför kabininde sıkışarak hayatını kaybetti.

TEM Otoyolu'nda feci kaza! Taş yüklü kamyona arkadan çarptı

Kaza, saat 03.00 sıralarında, TEM Otoyolu Gümüşova rampaları mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Ahmet Köse (56) idaresindeki 06 FZ 6788 plakalı TIR, aynı istikamette ilerleyen Atilla Çürük (48) idaresindeki 06 R 7489 plakalı taş yüklü kamyona arkadan çarptı. Köse, çarpmanın etkisiyle TIR'ın şoför kabininde sıkıştı.

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İhbar üzerine kaza yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Köse'nin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Köse'nin cansız bedeni morga kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA / İHA)

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Düzce TEM Otoyolu trafik kazası TIR kamyon

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