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  4. TEM Otoyolu'nda feci kaza! Yön tabelasını devirdi

TEM Otoyolu'nda feci kaza! Yön tabelasını devirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2020 17:22 | Son Güncelleme

TEM Otoyolu'nda, kamyonun bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kaza nedeniyle trafik aksadı.

TEM Otoyolu'nda feci kaza! Yön tabelasını devirdi

TEM Otoyolu Pendik mevkisinde, İstanbul istikametine seyir halindeki kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine önce bariyerlere, ardından da Kurtköy sapağındaki yön tabelasına çarparak durabildi.

Sürücü, yara almadan kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, otoyolun İstanbul istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor. (AA)

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