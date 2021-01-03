HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. TEM Otoyolu'nda kavga! Tek yumrukla yere serildi

TEM Otoyolu'nda kavga! Tek yumrukla yere serildi

03.01.2021 11:44 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasında TEM Otoyolu Ataşehir bağlantı yolunda araçla seyreden iki grup, yol verme tartışması nedeniyle tekme ve yumruklarla birbirine girdi. Gruptaki gencin bir yumrukla yere serildiği kavga anları cep telefonuna yansıdı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında TEM Otoyolu Ataşehir bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokağa çıkma kısıtlamasında iki ayrı sürücü otoyolunda araçlarla seyretmeye başladı. Sürücüler arasında yol verme yüzünden tartışma çıktı. Araçlarını yol kenarına çekerek inen sürücüler tartışmaya başladı.

BİR YUMRUKLA YERE SERİLDİ

Alevlenen tartışmanın yerini kavgaya bırakması üzerine iki grup tekme ve tokatlarla birbirine girdi.

Dakikalarca kavga eden grubu otoyolundaki diğer sürücüler araya girerek ayırdı.

Gruptaki bir gencin yere düştüğü kavga anı cep telefonuna kamerasına yansıdı.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Su kaynaklarında siyanotoksin tehlikesi: Yetkililer önlem almalıSu kaynaklarında siyanotoksin tehlikesi: Yetkililer önlem almalı
Yılbaşı gecesi film sahnelerini aratmayan lüks cip hırsızlığıYılbaşı gecesi film sahnelerini aratmayan lüks cip hırsızlığı
2 Ocak İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!2 Ocak İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!

En Çok Okunan Haberler

Alkollü sürücü tek geçim kaynaklarını ellerinden aldı

Alkollü sürücü tek geçim kaynaklarını ellerinden aldı

Meteoroloji uyardı! Yağışlı hava geliyor

Meteoroloji uyardı! Yağışlı hava geliyor

Bodrum'da korkunç olay! Elleri kelepçeli, başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Bodrum'da korkunç olay! Elleri kelepçeli, başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Ankara'da DEAŞ operasyonu!

Ankara'da DEAŞ operasyonu!

Geçen yıldan bomba bir isim de var! İşte Survivor 2021 ünlüler takımı

Geçen yıldan bomba bir isim de var! İşte Survivor 2021 ünlüler takımı

Süper miniyle cesur pozlar! 'Arkadan...'

Süper miniyle cesur pozlar! 'Arkadan...'

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Akhisar talihliyi merak ediyor!

Akhisar talihliyi merak ediyor!

Bugün Yenikapı: Taksiciler akın etti

Bugün Yenikapı: Taksiciler akın etti

Yer: İstanbul! Yılbaşında faciadan dönüldü

Yer: İstanbul! Yılbaşında faciadan dönüldü

Diğer Haberler

İstanbul'da korkulan oldu! Barajlardaki su seviyesi yüzde 19.91'e indi

İstanbul'da korkulan oldu!

Yılbaşı gecesi film sahnelerini aratmayan lüks cip hırsızlığı

Yılbaşı gecesi film sahnelerini aratmayan lüks cip hırsızlığı

İçişleri Bakanı Soylu duyurdu! Gabar Dağı'nda 5 terörist etkisi hale getirildi

Gabar Dağı'nda 5 terörist etkisi hale getirildi

"Aşı olmayana kız yok" diyen Prof. Bingör Sönmez’e dava açıldı

"Aşı olmayana kız yok" sözleri başına dert açtı

Ankara'da DEAŞ operasyonu!

Ankara'da DEAŞ operasyonu!

Hava nasıl olacak? Meteoroloji uyardı: Yağmurlu hava geliyor

Meteoroloji uyardı! Yağışlı hava geliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.