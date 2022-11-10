TEM Otoyolu'nda korkunç kaza! Arızaya bakmak için otobüs arkasına geçti, iki araç arasında kaldı

Korkunç kaza sabah saatlerinde Gebze TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İspanyol turistleri taşıyan Sadık Çalışkan idaresindeki 06 AT 5045 plakalı tur otobüsü, yol üzerinde arıza yaptı. Bunun üzerine aracını emniyet şeridinde durduran sürücü, arızayı anlamak için otobüsün arkasına geçti.

İKİ ARAÇ ARASINDA SIKIŞARAK CAN VERDİ

Bu sırada emniyet şeridinde seyir halinde olan N.Ö. yönetimindeki 41 DB 004 plakalı çekici, duran otobüsü fark etmeyerek çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otobüs şoförü iki araç arasında sıkışarak can verirken, çekicinin sürücüsü ise yaralandı.

ÇEKİCİ SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık, ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, çekicinin yaralı sürücüsüne ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

ŞOFÖRÜN CANSIZ BEDENİ SIKIŞTIĞI YERDEN ÇIKARILDI

Tur otobüsü şoförü Sadık Çalışkan’ın cansız bedeni ise ekiplerin çalışmalarının ardından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Polis ekiplerinin çalışmalarının ardından Çalışkan’ın cansız bedeni, cenaze aracına yüklenerek otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Kaza sonrasında yol üzerinde trafik akışı kontrollü bir şekilde sağlandı. Turist kafilesi ise bölgeye gelen başka bir otobüse alınarak kaza yerinden uzaklaştırıldı. Kaza yerinde fren izinin olmaması ise dikkat çekti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)





