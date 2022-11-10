HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. TEM Otoyolu'nda korkunç kaza! Arızaya bakmak için otobüs arkasına geçti, iki araç arasında kaldı

TEM Otoyolu'nda korkunç kaza! Arızaya bakmak için otobüs arkasına geçti, iki araç arasında kaldı

10.11.2022 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin Gebze ilçesi TEM Otoyolu’nda seyir halinde olan tur otobüsü arıza yapınca şoför tamir için dışarı çıktı. İçerisinde İspanyol turistlerin olduğu otobüsü emniyet şeridine çeken şoför, arızayı anlamak için otobüsün arkasına geçti. Bu esnada emniyet şeridinden gelen çekici, otobüse arkadan çarptı. Otobüs sürücüsü feci şekilde hayatını kaybederken çekici şoförü ise yaralandı.

TEM Otoyolu'nda korkunç kaza! Arızaya bakmak için otobüs arkasına geçti, iki araç arasında kaldı

Korkunç kaza sabah saatlerinde Gebze TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İspanyol turistleri taşıyan Sadık Çalışkan idaresindeki 06 AT 5045 plakalı tur otobüsü, yol üzerinde arıza yaptı. Bunun üzerine aracını emniyet şeridinde durduran sürücü, arızayı anlamak için otobüsün arkasına geçti.

İKİ ARAÇ ARASINDA SIKIŞARAK CAN VERDİ

Bu sırada emniyet şeridinde seyir halinde olan N.Ö. yönetimindeki 41 DB 004 plakalı çekici, duran otobüsü fark etmeyerek çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otobüs şoförü iki araç arasında sıkışarak can verirken, çekicinin sürücüsü ise yaralandı.

AW755907_04

ÇEKİCİ SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık, ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, çekicinin yaralı sürücüsüne ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

AW755907_09

ŞOFÖRÜN CANSIZ BEDENİ SIKIŞTIĞI YERDEN ÇIKARILDI

Tur otobüsü şoförü Sadık Çalışkan’ın cansız bedeni ise ekiplerin çalışmalarının ardından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Polis ekiplerinin çalışmalarının ardından Çalışkan’ın cansız bedeni, cenaze aracına yüklenerek otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Kaza sonrasında yol üzerinde trafik akışı kontrollü bir şekilde sağlandı. Turist kafilesi ise bölgeye gelen başka bir otobüse alınarak kaza yerinden uzaklaştırıldı. Kaza yerinde fren izinin olmaması ise dikkat çekti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

AW755907_11

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Müge Anlı'da stüdyo karıştı! Evlilikleri dövüş kulübüne dönen yaşlı adam isyan etti: "Bana cehennem azabı yaşattın, Allah da sana yaşatsın"Müge Anlı'da stüdyo karıştı! Evlilikleri dövüş kulübüne dönen yaşlı adam isyan etti: "Bana cehennem azabı yaşattın, Allah da sana yaşatsın"
Ses getiren konserde ekipleri harekete geçiren olaySes getiren konserde ekipleri harekete geçiren olay
Bitlis'ten acı haber: 10 yaşındaki Mustafa hayatını kaybettiBitlis'ten acı haber: 10 yaşındaki Mustafa hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Gebze

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: ABD Başkanı Joe Biden'dan adaylık açıklaması! 2024 başkanlık seçimlerinde...

Son dakika: ABD Başkanı Joe Biden'dan adaylık açıklaması! 2024 başkanlık seçimlerinde...

Müge Anlı'nın bile nutku tutuldu! "Kocamı çiviledim"

Müge Anlı'nın bile nutku tutuldu! "Kocamı çiviledim"

72'lik Abdi Amca yıkıldı! 'Birincisi kocam, ikincisi sen dedi'

72'lik Abdi Amca yıkıldı! 'Birincisi kocam, ikincisi sen dedi'

Parasını yatıran şokta! Sert çakıldı...

Parasını yatıran şokta! Sert çakıldı...

Hastalık her geçen gün yayılıyor! Koronavirüsü solladı

Hastalık her geçen gün yayılıyor! Koronavirüsü solladı

Pendik'te 'pes' dedirten görüntüler!

Pendik'te 'pes' dedirten görüntüler!

İlginizi Çekebilir

Cinsel hayatınız tehlikede olabilir! Boğaz ağrısıyla başlıyor

Cinsel hayatınız tehlikede olabilir! Boğaz ağrısıyla başlıyor

Çırılçıplak soyunup bir gemiye bindiler! Şehir turları olay oldu

Çırılçıplak soyunup bir gemiye bindiler! Şehir turları olay oldu

Lüks marka saatlerde büyük indirim! Bu fırsat bir daha gelmez, acele edin

Lüks marka saatlerde büyük indirim! Bu fırsat bir daha gelmez, acele edin

Güzel DJ isyan etti! “Dekoltemden tutun aptal olduğuma kadar...”

Güzel DJ isyan etti! “Dekoltemden tutun aptal olduğuma kadar...”

Boğa burcunda ay tutulması var! Burçları zorlu günler bekliyor

Boğa burcunda ay tutulması var! Burçları zorlu günler bekliyor

Flaş fırsat: Sony kulaklıkta 500 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Flaş fırsat: Sony kulaklıkta 500 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.