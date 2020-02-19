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TEM Otoyolu'nda korkunç kaza: Yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2020 03:59 | Son Güncelleme

Çayırova’da TEM Otoyoluna bağlantı güzergahında alkollü bir sürücü otomobiliyle bir TIR’a sol taraftan süratlı bir şekilde çarptı. Hurdaya dönen otomobil çarpmanın şiddetini gözler önüne sererken yan koltukta oturan yabancı uyruklu kadın ağır yaralandı.

TEM Otoyolu'nda korkunç kaza: Yaralılar var

Kaza, saat 01.30 sıralarında Kocaeli’nin Çayırova ilçesi, Şekerpınar mevkinde meydana geldi. İddiaya göre Volkan Bayutmuş yönetimindeki TIR yolda seyir halindeyken içerisinde sürücü Osman Zile ile birlikte yabancı uyruklu Khurshıdabonu Abdullaeva’nın bulunduğu siyah otomobil hızlı bir şekilde TIR’a sol taraftan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilde sürücü Zile ve yanındaki Abdullaeva bulundukları yerden kendi imkanlarıyla çıkamadı. Yolda kazayı gören araç sürücüleri ve TIR sürücüsünün yardımıyla hurdaya dönen otomobilden çıkartılan Zile’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken yan koltukta bulunan Abdullaeva’nın durumunun kritik olduğu belirlendi.

ŞİŞEDE DURDUĞU GİBİ DURMADI

Kazanın hemen sonrasında olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İki yaralıya ilk müdahale olay yerindeki ambulanslarda yapıldıktan sonra Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Kaza yerinde olayın nasıl meydana geldiğini araştıran polis ekipleri, hurdaya dönen otomobilin içerisindeki alkol şişelerinin kazaya neden olduğunu tespit etti.

Alkollü olduğu tespit edilen sürücünün alkolün etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybettiği düşünülüyor. Olay yerinde bulunan TIR sürücüsüne yapılan alkol testinde ise alkol bulunamadı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. (İHA)

Çayırova’da korkunç kaza: 2 yaralı

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Anahtar Kelimeler:
Çayırova trafik kazası

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