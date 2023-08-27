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  4. TEM Otoyolu'nda korkunç olay! 15 yaşındaki kız ambulanstan atladı

TEM Otoyolu'nda korkunç olay! 15 yaşındaki kız ambulanstan atladı

27.08.2023 19:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TEM Otoyolu Hereke Koyu Viyadüğü mevkii Ankara istikametinde korkunç bir olay yaşandı. 15 yaşındaki İlayda Turhan, bulunduğu ambulanstan yola atladı. Kanlar içinde kalan küçük kız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Turhan'ın Sakarya'da yetiştirme yurdunda kaldığı ve psikolojik sorunları olduğu öğrenildi.

TEM Otoyolu'nda korkunç olay! 15 yaşındaki kız ambulanstan atladı

Olay, Hereke Koyu Viyadüğü mevkii Ankara istikametine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 15 yaşındaki İlayda Turhan, seyir halindeki ambulansın arka kapısını açarak yola atladı. İlayda Turhan’ın yanında bulunan yurt görevlisinin çığlığı üzerine, sürücü ambulansı durdurdu. Sağlık ekipleri kanlar içinde kalan Turhan'a müdahale etti. Yapılan tetkiklerde Turhan'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Durum 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Turhan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesine götürüldü.

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PSİKOLOJİK SORUNLARI OLDUUĞU ÖĞRENİLDİ

Öte yandan, Sakarya'da yetiştirme yurdunda kalan ve psikolojik sorunları olan İlayda Turhan’ın bir klinikte tedavi görmesi için ambulansla İstanbul'a sevk edildiği öğrenildi. Kliniğin İlayda Turhan’ı kabul etmemesi üzerine, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geri dönüş yolunda olayın gerçekleştiği kaydedildi. Ambulans sürücüsü, iki sağlık görevlisi ve yurt görevlisi ifadesi alınmak üzere polis ekiplerince karakola götürüldü.

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Olay nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Polis ekiplerince araç geçişleri kontrollü olarak sağlandı.

Kaynak: İHA

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