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  4. TEM Otoyolu'nda korkutan anlar: Bomba gibi patladı! Parçaları etrafa saçıldı

TEM Otoyolu'nda korkutan anlar: Bomba gibi patladı! Parçaları etrafa saçıldı

22.04.2021 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TEM Otoyolu Sakarya geçişinde kamyonun lastiği bomba gibi patladı. Sürücüler korku dolu anlar yaşadı. Patlama anı bir araç kamerasına anbean yansıdı.

TEM Otoyolu'nda korkutan anlar: Bomba gibi patladı! Parçaları etrafa saçıldı

Olay, Anadolu TEM Otoyolu Sakarya geçişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametine gitmekte olan kamyonun lastiği belirlenemeyen bir sebepten dolayı bomba gibi patladı. Patlamanın etkisiyle kamyonun lastik parçaları etrafa uçuştu. Yoldan geçen sürücüler patlama sesiyle büyük korku yaşadı. Meydana gelen patlama sonrasında toz bulutu oluşurken kamyon sürücüsü aracı yol kenarına çekerek yardım çağırdı.

LASTİK PARÇALARI ETRAFA SAÇILDI

Paniğe sebep olan lastik patlama anı ise bir araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Araç kamerasına yansıyan görüntülerde, kamyonun lastiğinin patlaması, toz bulutunun oluşması, lastik parçalarının etrafa fırlaması yer alıyor.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Sakarya

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