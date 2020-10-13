TEM Otoyolu'nda pes dedirten anlar! Sürücü koltuğunda çocuk şoför

Olay, TEM Otoyolu Başakşehir Edirne istikametinde yaşandı. 34 PV 0245 plakalı otomobilin sürücüsü otoyolda emniyet şeridinde kucağında bir çocuk ile otomobil kullandığı anlar başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

ÇEVREYİ İZLEDİ

Görüntülerde sürücü, tehlikeye davetiye çıkardığının farkında olmadan ilerlerken, kucağında oturan çocuk ise hiçbir şeyden habersiz çevreyi izledi.

Sağa sinyal veren sürücünün bir süre emniyet şeridinde ilerledikten sonra dönüş yapıp yoluna devam ettiği görüldü.

İHA

