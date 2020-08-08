TEM Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası

Kaza, TEM Otoyolu Bolu Düzce il sınırında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Ankara’dan İstanbul istikametine gitmekte olan İdris E. idaresindeki otomobil ile Onur Ç. idaresindeki otomobil, Güven D. idaresindeki otomobil ve Özgür S. idaresindeki araç çarpıştı. Kazada sürücü Özgür S. ile diğer otomobillerde yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Düzce ve Bolu’daki hastanelere kaldırıldı.

ARAÇLARIN KALDIRILMASININ ARDINDAN YOL TEKRAR TRAFİĞE AÇILDI

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü araç trafiğine kapatıldı. Sürücüler, ışıklı tabelalar ve ekipler tarafından Abant Gişeleri’nden D-100 Karayolu’na yönlendirildi. Gişeleri geçerek TEM Otoyolu’ndan devam eden bazı sürücüler ise Bolu Dağı Tüneli girişinde ekipler tarafından geri gönderildi.

Kaza nedeniyle yarım saat boyunca araç trafiğine kapatılan TEM Otoyolu İstanbul yönü, araçların çekicilerle yoldan kaldırılmasının ardından yeniden açıldı. (İHA)

