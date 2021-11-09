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  4. TEM Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası! 9 araç birbirine girdi

TEM Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası! 9 araç birbirine girdi

09.11.2021 07:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 2 kişi yaralandı. Zincirleme kazaya 1’i yolcu otobüsü, 2’si tır, 1 çekici ve 5 otomobil olmak üzere toplam 9 araç karıştı. Trafiğin 2 saat kapalı kaldığı olayda araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

TEM Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası! 9 araç birbirine girdi

Kaza, TEM Otoyolu Kocaeli geçişi Tavşancıl mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde ilerlemekte olan H.Y. idaresindeki yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde önce önünde ilerlemekte olan M.Y. kontrolündeki tıra ve daha sonrasında ise bariyerlere çarptı. Kontrolden çıkan yolcu otobüsünün önünde ilerleyen araçlara çarpması neticesinde toplam 9 araçlı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Yolcu otobüsü ile birlikte 2’si tır, 1’i çekici ve 5 otomobilin karıştığı kazada otomobil sürücüsü N.Y.T. ile araçta bulunan Y.T. yaralandı.

EKİPLER MÜDAHALE ETTİ

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Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerce kazada yaralanan iki kişi olay yerinde yapılan ilk müdahaleleri sonrasında Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın meydana geldiği istikamette yaklaşık 2 saat boyunca trafik durma noktasına geldi. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine dönerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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İHA

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