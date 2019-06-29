TEM Otoyolu'ndaki bir minibüs polisleri alarma geçirdi

Olay akşam saatlerinde Bağcılar, TEM Otoyolu’nda bir medya kuruluşunun önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri bir minibüsün yolun ortasında şüpheli olarak durduğunun ihbarını alınca olay yerine hızlıca geçti.

OLAY YERİNE BOMBA İMHA UZMANI İSTENDİ

Minibüsün içinde şüpheli poşetlerin olduğunu gören ekipler olay yerine bomba imha uzmanı istedi.

KAÇAK GÖÇMENLERİ TAŞIDIĞI BELİRLENDİ

Polis ekipleri, 39 BF 408 plakalı araç üzerinde yaptığı çalışmada, aracın yabancı uyruklu kaçak göçmenlere taşıdığını, araç içindeki eşyaların da şişme bot, ayakkabı ve yiyecek içecek olduğunu belirledi.

Kaçak göçmenlerin minibüsü arıza yaptığından dolayı bırakıp kaçtığı ekipler tarafından tespit edildi.

Olay sonrası Tem Otoyolunda yoğun bir trafik oluşurken, ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

