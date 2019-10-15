TEM Otoyolu'nu kilitleyen kaza! Uzun araç kuyrukları oluştu

Kaza TEM Otoyolu Esenyurt Gişeler sapağında saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, Mehmet K. otomobiliyle sapağa girmekten vazgeçip Edirne istikametine devam etmek isteyince arkadan gelen Hamit K. yönetimindeki kamyon duramayarak önündeki araca çarptı.
3 ŞERİT TRAFİĞE KAPANDI
Kazada yaralanan olmazken, TEM Otoyolu'nda 3 şeridi trafiğe kapandı. Olay yerine gelen polis ekipleri trafiği kontrollü olarak tek şerit verdi.
TRAFİK NORMALE DÖNDÜ
Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların çekilmesinin ardından trafik normale döndü.
Kaynak: DHA
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