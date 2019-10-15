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TEM Otoyolu'nu kilitleyen kaza! Uzun araç kuyrukları oluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 16:59 | Son Güncelleme

Esenyurt TEM Otoyolu'nda sapağa girmekten vazgeçen sürücünün kullandığı araca arkadan gelen kamyon çarptı. Kazada yaralanan olmazken, TEM otoyolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza TEM Otoyolu Esenyurt Gişeler sapağında saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, Mehmet K. otomobiliyle sapağa girmekten vazgeçip Edirne istikametine devam etmek isteyince arkadan gelen Hamit K. yönetimindeki kamyon duramayarak önündeki araca çarptı.

3 ŞERİT TRAFİĞE KAPANDI

Kazada yaralanan olmazken, TEM Otoyolu'nda 3 şeridi trafiğe kapandı. Olay yerine gelen polis ekipleri trafiği kontrollü olarak tek şerit verdi.

TRAFİK NORMALE DÖNDÜ

Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların çekilmesinin ardından trafik normale döndü.

Kaynak: DHA


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