TEM Otoyolu Orhanlı-Şekerpınar arasında hafta sonu şerit daralması yapılacak

İSTANBUL (AA) - TEM Otoyolu Orhanlı-Şekerpınar Gişeleri arasında yapılan köprü imalatı nedeniyle hafta sonu gece saatlerinde şerit daralması yapılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada Kurtköy Kavşağı-Şekerpınar Kavşağı Arası TEM Güney Kuzey Yan Yol Düzenleme İnşaatı'nın devam ettiği bildirildi.

Bu hafta sonu TEM Otoyolu Orhanlı-Şekerpınar Gişeleri arasında (Mehmetçik Vakfı'ndan sonra) yürütülen TEM yan yol çalışmaları kapsamında köprü imalatı kiriş montajı yapılacağı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"16 Kasım Cumartesi 22.00-06.00 saatleri arasında Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatılacak ve karşı yönde, İstanbul-Ankara istikameti 2 şerit ve Ankara-İstanbul istikameti 1 şerit olarak trafik sağlanacak. 17 Kasım Pazar 22.00-06.00 saatleri arasında İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatılacak ve karşı yönde, Ankara- İstanbul istikameti 2 şerit ve İstanbul-Ankara istikameti 1 şerit olarak trafik sağlanacak."

