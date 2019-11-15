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TEM Otoyolu Orhanlı-Şekerpınar arasında hafta sonu şerit daralması yapılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 16:16 | Son Güncelleme

TEM Otoyolu Orhanlı-Şekerpınar arasında hafta sonu şerit daralması yapılacak

İSTANBUL (AA) - TEM Otoyolu Orhanlı-Şekerpınar Gişeleri arasında yapılan köprü imalatı nedeniyle hafta sonu gece saatlerinde şerit daralması yapılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada Kurtköy Kavşağı-Şekerpınar Kavşağı Arası TEM Güney Kuzey Yan Yol Düzenleme İnşaatı'nın devam ettiği bildirildi.

Bu hafta sonu TEM Otoyolu Orhanlı-Şekerpınar Gişeleri arasında (Mehmetçik Vakfı'ndan sonra) yürütülen TEM yan yol çalışmaları kapsamında köprü imalatı kiriş montajı yapılacağı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"16 Kasım Cumartesi 22.00-06.00 saatleri arasında Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatılacak ve karşı yönde, İstanbul-Ankara istikameti 2 şerit ve Ankara-İstanbul istikameti 1 şerit olarak trafik sağlanacak. 17 Kasım Pazar 22.00-06.00 saatleri arasında İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatılacak ve karşı yönde, Ankara- İstanbul istikameti 2 şerit ve İstanbul-Ankara istikameti 1 şerit olarak trafik sağlanacak."

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köprü Orhanlı-Şekerpınar şerit daralması TEM Otoyolu

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