IHAAW102230-ASA/20-01-2019

- TEM otoyolu Seyrantepe mevkisinde çift katlı bir belediye otobüsünde yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi.

20.01.2019 10:22:30 TSI

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