IHAAW131041-ASA/06-02-2019
- TEM otoyolu Sultanbeyli mevkisinde 2 kamyonun çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Bölgede yoğun trafik oluşurken, olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
06.02.2019 13:10:41 TSI
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