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Tem Otoyolu Ümraniye Mevkiinde Zincirleme Kaza: 3 Yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 16:28 | Son Güncelleme

ÜMRANİYE TEM otoyolunda 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

Murat KORKMAZ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL, (DHA) ÜMRANİYE TEM otoyolunda 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edilirken, kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. Kaza saat 14.00 sıralarında TEM Otoyolu Ümraniye mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. İddialara göre, seyir halinde ilerleyen bir aracın aniden yavaşlaması üzerine zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazayı gören sürücüler, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri başka bir kazanın yaşanmaması İçin güvenlik önlemleri aldı. Kazada yaralanan 3 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM otoyolunda trafik yoğunluğu yaşandı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polisin kaza ile ilgili araştırması devam ediyor.

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