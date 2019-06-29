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TEM OTOYOLU ÜZERİNDE TERK EDİLEN MİNİBÜSTEN KAÇAK GÖÇMENLER ÇIKTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2019 22:44 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - İlkay DİKİCİ / İSTANBUL/DHA Bağcılar TEM Otoyolu Edirne istikameti üzerinde yolun ortasında terk edilen minibüs polis ekiplerini alarma geçirdi.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - İlkay DİKİCİ / İSTANBUL/DHA
Bağcılar TEM Otoyolu Edirne istikameti üzerinde yolun ortasında terk edilen minibüs polis ekiplerini alarma geçirdi. Yolu kesen polisler ilk incelemesinde aracın içinde yabancı uyruklu kaçak göçmenlere ait eşyalar olduğunu tespit etti. Göçmenlerin araçtan inerek kaçma anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay Bağcılar, Tem Otoyolu Edirne istikametinde akşam 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, TEM Otoyolu'nda ilerleyen sivil polis ekipleri, Bağcılar mevkiinde yol ortasında terk edilmiş halde 39 BF 408 plakalı panelvan minibüsü gördü. Şüphe üzerine polis ekipleri kısa süreliğine yola şerit çekerek araçların geçişini durdurdu. Polis ekipleri minibüste çanta ve poşetlerin olduğunu tespit etti. Minibüsü kenara çeken polis ekipleri yolu açarak araçların geçişine izin verdi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri herhangi bir olumsuzluğa karşı olay yerine bomba imha uzmanı istedi.

GÖÇMENLERİN KAÇMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Polis ekiplerinin incelemeleri sonrası aracın içinde yabancı uyruklu kaçak göçmenlere ait çanta, şişme bot, yiyecek olduğunu tespit etti. Çevrede güvenlik kamera incelemesi yapan polis ekipleri, aracın arıza yapmasının ardından sürücünün ve kaçak göçmenleri bırakıp kaçtığını tespit etti. Görüntüler de seyir halinde giden minibüsün bir anda durduğu ve içinden yaklaşık 30 kadar göçmenin araçtan inerek sağa sola kaçtığı görülüyor. Görüntülerin devamında ise olay yerine polisin geldiği ve inceleme yaptığı görülüyor. Polis ekipleri kaçan göçmenleri yakalamak için çevrede araştırma yaparken, olayla ilgili de soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:
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GÜVENLİK KAMERASI
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-Minibüsten inen göçmenler
-Yol kenarından hızla uzaklaşmaları
-Detaylar

AKTÜEL
- Olayın meydana geldiği yer
- Polisin incelemesi
- Minibüsün içindeki eşyalar
- Aracın çekilmesi
- Trafikten görüntü
- Genel ve detaylar

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