HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. TEM Otoyolunda, 2 yolcu otobüsü ve 1 tırın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı

TEM Otoyolunda, 2 yolcu otobüsü ve 1 tırın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı

16.02.2021 11:03 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
TEM Otoyolunda, 2 yolcu otobüsü ve 1 tırın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Etkisini gösteren kar yağışı sebebiyle TEM Otoyolu Sakarya geçişinde iki yolcu otobüsü ve bir tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.Kaza, TEM Otoyolu İstanbul İstikameti Kırkpınar mevkiinde meydana geldi.

Etkisini gösteren kar yağışı sebebiyle TEM Otoyolu Sakarya geçişinde iki yolcu otobüsü ve bir tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Kaza, TEM Otoyolu İstanbul İstikameti Kırkpınar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, etkisini gösteren kar yağışı sebebiyle İstanbul istikametine giden Ata Ç. idaresindeki 36 AY 110 yolcu otobüsü, Abdullah B. idaresindeki 81 EL 571 tır ve 01 CNB 52 yolcu otobüsü çarpıştı. Meydana gelen kaza sonrasında 6 kişi yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan yaralı yolcuları sıkıştıkları yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri ise yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. Yoğun kar yağışı sebebiyle meydana gelen zincirleme trafik kazası neticesinde otoyolun İstanbul istikameti bir süre trafiğe kapandı. Araçların çekici yardımıyla olay yerinden kaldırması sonrasında trafik normale dönerken polis ekipleri ise kaza ile ilgili inceleme başlattı.

TEM Otoyolunda, 2 yolcu otobüsü ve 1 tırın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Günlerdir aranıyordu! Kayıp kadın bakın nereden çıktı Günlerdir aranıyordu! Kayıp kadın bakın nereden çıktı
Bakan Akar ve Soylu'dan partilere 'Gara' ziyaretiBakan Akar ve Soylu'dan partilere 'Gara' ziyareti
53 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 53?53 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 53?

En Çok Okunan Haberler

Konya'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Konya'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Canlı yayında gergin anlar yaşanmıştı! Arif Verimli, Müge Anlı'nın programına böyle veda etti

Canlı yayında gergin anlar yaşanmıştı! Arif Verimli, Müge Anlı'nın programına böyle veda etti

İranlı kayıp kadın ortaya çıktı

İranlı kayıp kadın ortaya çıktı

Bakan Koca illere göre vaka artış oranlarını açıkladı

Bakan Koca illere göre vaka artış oranlarını açıkladı

Vedaya gittiğinde şoke oldu! 'Öyle poponu sallarsan...'

Vedaya gittiğinde şoke oldu! 'Öyle poponu sallarsan...'

Restoran ve kafelere süre sınırı gündemde

Restoran ve kafelere süre sınırı gündemde

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Savcılık 'TR bombaladı' paylaşımları için soruşturma başlattı

Savcılık 'TR bombaladı' paylaşımları için soruşturma başlattı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İstanbul dahil birçok ilde eğitime kar engeli

İstanbul dahil birçok ilde eğitime kar engeli

PKK'nın şehit ettiği sivillerden 10'unun kimliği belli oldu

PKK'nın şehit ettiği sivillerden 10'unun kimliği belli oldu

Bahçeli'den çok sert açıklama: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Bahçeli'den çok sert açıklama: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Diğer Haberler

Kayseri'de işçi servisi devrildi! Yaralılar var

Kayseri'de işçi servisi devrildi! Yaralılar var

Son Dakika: AKOM duyurdu: İstanbul'da kar kalınlığı 45 santimetreye kadar çıktı

AKOM'dan kar yağışıyla ilgili açıklama

Diyarbakır'da mutasyonlu virüs alarmı! Mahalle giriş-çıkışlara kapatıldı

Mutasyonlu virüs alarmı! Mahalle giriş-çıkışlara kapatıldı

Son Dakika: Bakan Akar ve Soylu'dan partilere 'Gara' ziyareti

Bakan Akar ve Soylu'dan partilere 'Gara' ziyareti

Son Dakika: YÖK'ten hukuk fakülteleriyle ilgili flaş karar

YÖK'ten hukuk fakülteleriyle ilgili flaş karar

Son Dakika: BUDO'dan sefer iptalleri

BUDO'dan sefer iptalleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.