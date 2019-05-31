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TEM otoyolunda 3 araç çarpıştı: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.05.2019 10:08 | Son Güncelleme

TEM otoyolu Düzce kesiminde otobüs, tanker ve otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

TEM otoyolu Düzce kesiminde otobüs, tanker ve otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle TEM otoyolu Ankara istikametinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
Kaza, Düzce’nın Gümüşova ilçesinde TEM otoyolu üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. İstanbul’dan Ankara istikametine gitmekte olan Mehmet Kurtan idaresindeki 06 EA 4483 plakalı tanker, İstanbul’dan Ermenistan’a giden Jemal Khalvashi idaresindeki XY 441 YX plakalı yolcu otobüsü ile Osman Yusuf Özfuruncu idaresindeki 17 ET 989 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada tankerin kupa kısmı geldiği yöne dönerken, otomobil ise bariyerlere sıkıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye sevk edildi. Üç aracın karıştığı kazada tanker sürücüsü Mehmet Kurtan ve otobüste yolcu olarak bulunan Gürcistan uyruklu 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılardan tanker sürücüsü Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılırken, yabancı uyruklu 4 kişi ise olay yerinde tedavi edildi.
Kazaya karışan otomobil sürücüsü Osman Yusuf Özfuruncu, “Tanker sürücüsü sağa doğru gelmeye başladı. Otobüs kaçarken beni araya sıkıştırdı” dedi.
Kaza nedeniyle TEM otoyolu Ankara istikametinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan çekilmesiyle yol trafiğe açılırken, trafik uzun süre sürdü.

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