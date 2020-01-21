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  4. TEM Otoyolu’nda 6 aracın karıştığı zincirleme kaza: 10 yaralı

TEM Otoyolu’nda 6 aracın karıştığı zincirleme kaza: 10 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 21:33 | Son Güncelleme

TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1’i ağır 10 kişi yaralandı.Kaza, saat 19.30 sıralarında Seyrantepe mevkii TEM Otoyolu Edirne istikametinde meydana geldi.

TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1’i ağır 10 kişi yaralandı.
Kaza, saat 19.30 sıralarında Seyrantepe mevkii TEM Otoyolu Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Gebze’de arızalanan otobüsün yolcularını taşıyan Mürsel Ö. idaresindeki 34 BTZ 109 plakalı servis minibüsü, yolun boş olduğunu düşünerek sollama yaptı. Sollama sırasında direksiyon hakimiyetini kaybeden servis sürücüsü, Fatih Sarıboğa idaresindeki 34 ZL 9677 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Hafif ticari araç, çarpmanın etkisiyle yol kenarındaki bariyerlere savruldu. Duramayan servis minibüsü, daha sonra önündeki Edip Tolgaç idaresindeki otomobile çarparak altına aldı. Otomobil servis minibüsünün altında sıkıştı. Kazada sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 34 PK 9677 ve 52 ZA 300 plakalı otomobillerde de hasar meydana gelirken, bir otomobilde ise hafif hasar oluştu. Kazada hafif ticari araçta bulunan sürücü Fatih Sarıboğa, Sema Sarıboğa ve Muhammed Emin Sarıboğa ile servis minibüsündeki 6 kişi hafif yaralanırken, minibüsün altında sıkışan otomobilin sürücü ise ağır yaralandı. Kazayı gören sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarı alan ekipler olay yerine geldi. Toplam 1’i ağır 10 yaralı ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Yolda kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanırken, araçların kaldırılması ile yol tekrar açıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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