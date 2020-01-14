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  4. TEM otoyolunda araca ateş açıp sürücüyü yaralayan magandalar yakalandı

TEM otoyolunda araca ateş açıp sürücüyü yaralayan magandalar yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 16:38 | Son Güncelleme

Ümraniye TEM Otoyolunda birkaç maganda, tartıştıkları sürücünün aracını sıkıştırdı, araca art arda ateş açıp olay yerinden kaçtı.

Ümraniye TEM Otoyolunda birkaç maganda, tartıştıkları sürücünün aracını sıkıştırdı, araca art arda ateş açıp olay yerinden kaçtı. Polis, saldırgan şahısları çok geçmeden yakaladı.
Ümraniye TEM otoyolunda saat 11.45 sıralarında yaşanan olayda, bir araç ile yolda ilerleyen magandalar, lüks aracıyla ilerleyen Ertu E. adlı kişiyle tartışarak araca makas atıp çarptılar. Magandalar daha sonra aracı sıkıştırıp durdurdular ve sürücüye art arda silahla ateş ettiler. Sürücü yaralanırken, saldırgan şahıslar da olay yerinden kaçtılar. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, M.P., T.B., ve E.A. isimli şahısları kısa süre içerisinde yakaladı. Ataşehir Asayiş Büro Amirliğine getirilerek gözaltına alınan şahısların yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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