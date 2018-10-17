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TEM Otoyolu'nda bakım çalışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 19:52 | Son Güncelleme

Tuzla Orhanlı-Şekerpınar Kavşağı arası yan yolları düzenleme inşaatı kapsamında, TEM Otoyolu Ankara ve İstanbul istikametinde hız şeritleri (sol şeritler) trafiğe kapatıldı - Çalışma, 15 Şubat 2019'a kadar devam edecek

İSTANBUL (AA) - TEM Otoyolu Tuzla Orhanlı-Şekerpınar Kavşağı arası yan yolları düzenleme inşaatı kapsamında köprü orta ayak imalatlarının yapılması amacıyla TEM Otoyolu Ankara ve İstanbul istikametinde hız şeritleri (sol şeritler) trafiğe kapatıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, TEM Otoyolu Tuzla Orhanlı-Şekerpınar Kavşağı arası yan yolları düzenleme inşaatının, Fen İşleri Daire Başkanlığı Alt Yapı Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütüldüğü belirtildi.

Çalışma kapsamında TEM Otoyolu Ankara ve İstanbul istikametinde hız şeritlerinin (sol şeritler) bu akşam trafiğe kapatıldığı bildirilen açıklamada, çalışmanın 15 Şubat 2019'a kadar devam edeceği kaydedildi.

Açıklamada, çalışmalar kapsamında TEM otoyolu üzerine iki köprü ve köprü imalatının orta ayak inşaatı yapılmasının planlandığı aktarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Şekerpınar Kavşağı TEM Otoyolu Tuzla Orhanlı trafiğe kapatılacak

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