HABER

TEM Otoyolu’nda bayram tatilcilerinin oluşturduğu yoğunluk akşam saatlerinde arttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2019 21:14 | Son Güncelleme

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin başlaması ile oluşan trafik, akşam saatlerinde yoğunlaştı.

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin başlaması ile oluşan trafik, akşam saatlerinde yoğunlaştı. Araçların ara ara durma noktasına geldiği yolda oluşan trafik havadan görüntülendi.

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde bayram tatilcilerinin oluşturduğu trafiğin yoğunluğu artıyor. Dün akşam saatleri itibari ile 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin başlamasının ardından İstanbul ve çevre illerden yola çıkan vatandaşlar, tatil ve aile ziyareti için TEM Otoyolu ve D100 Karayolu Ankara istikametinde yoğunluğa neden oldu. Dün akşam saatlerinde iş ve okul çıkışı sonrasında yola çıkan bayram tatilcilerinin oluşturduğu araç kuyruğu bugün de devam etti. Sabah saatlerinde yoğunluğun azaldığı TEM Otoyolu’nda akşam saatlerinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Bayram tatilcilerinin araç kuyruğu havadan görüntülendi
Trafik ara ara durma noktasına gelirken, emniyet ekipleri denetimlerini sürdürerek trafiğin açılması için çabalıyor. TEM Otoyolu’nda oluşan yoğunluktan kaçmak için D100 Karayolu’na yönelen sürücüler, İzmit bölgesinde kent merkezindeki araçların da oluşturduğu trafik nedeni ile uzun araç kuyrukları oluşturdu. TEM otoyolu İzmit ilçesi geçişinde oluşan yoğunluk ise havadan görüntülendi.

Pentagon'da büyük korku! Hemen harekete geçildi Pentagon'da büyük korku! Hemen harekete geçildi
Arkadaşının motoruyla denize uçtu, yardımına balıkçılar koştuArkadaşının motoruyla denize uçtu, yardımına balıkçılar koştu
TBMM Başkanı Şentop, Kapaklı Belediyesi’ni ziyaret ettiTBMM Başkanı Şentop, Kapaklı Belediyesi’ni ziyaret etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bayram tatilinin ilk gününde trafik kazaları can aldı

Bayram tatilinin ilk gününde trafik kazaları can aldı

Türkiye'den İsrail'e tepki!

Türkiye'den İsrail'e tepki!

Iğdır'dan acı haber: 3 asker şehit

Iğdır'dan acı haber: 3 asker şehit

Çirkin saldırı! Saldırganlar serbest

Çirkin saldırı! Saldırganlar serbest

Yeni teknik direktörle 4 saat sonra yollar ayrıldı

Yeni teknik direktörle 4 saat sonra yollar ayrıldı

Devlet Bahçeli'den flaş açıklama: Umut ve memnuniyet verici

Devlet Bahçeli'den flaş açıklama: Umut ve memnuniyet verici

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Sevgilisinin isteğini duyunca intihar etti!

Sevgilisinin isteğini duyunca intihar etti!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Vahşet! Önce dövdüler, sonra boğazını keserek...

Vahşet! Önce dövdüler, sonra boğazını keserek...

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Soylu açıkladı: Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı teröristler yakalandı

Soylu duyurdu: Büyük bir eylem yapacakken yakalandılar

Ankara'da 3.5 büyüklüğünde deprem

Ankara'da 3.5 büyüklüğünde deprem!

4 kişinin öldüğü çatışmayla ilgili 21 kişi tutuklandı

4 kişi hayatını kaybetmişti! 21 kişi tutuklandı

6 gündür kayıptı! Liseli Sercan'ın cansız bedeni bulundu

Her yerde aranıyordu! Acı haber geldi

Pençe Harekatı'nda çok miktarda mühimmat ele geçirildi

Pençe Harekatı'nda son durum! Hepsi ele geçirildi

Bayram tatilinin ilk gününde kaza bilançosu: 12 ölü, 83 yaralı

Bayram tatilinin ilk gününde trafik kazaları can aldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.