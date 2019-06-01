HABER

TEM Otoyolunda bayram trafiği

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2019 09:58 | Son Güncelleme

İstanbul yönünden 9 günlük Ramazan Bayramı tatiline çıkan vatandaşları taşıyan araçlar, TEM Otoyolu Kocaeli kesiminde trafiği durma noktasına getirdi.

TEM Otoyolunda bayram trafiği

İstanbul yönünden 9 günlük Ramazan Bayramı tatiline çıkan vatandaşları taşıyan araçlar, TEM Otoyolu Kocaeli kesiminde trafiği durma noktasına getirdi. Dün mesai saati sonrası başlayan trafik çilesinde oluşan kilometrelerce uzunluğundaki araçlar havadan görüntülendi.
Ramazan Bayramı’ndaki 9 günlük tatili memleketlerinde ve tatil beldelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar dün mesai saatinden sonra yola çıkınca TEM Otoyolunda trafik yoğunluğu arttı. Dün gece ilerleyen saatlerde daha da artan yoğunluk bugün sabah saatlerinde TEM Otoyolu Kocaeli kesiminde durma noktasına geldi. İstanbul’dan gelen tatilciler, TEM Otoyolu Kocaeli kesimi Ankara istikametinde sıkışan trafikte adım adım ilerleyeme çalışıyor. Araçların trafikte zorla ilerlediği anlar ise havadan görüntülendi. Görüntülerde sıkışan trafikte kilometrelerce uzunlukta araç kuyrukları halinde tatilcilerin ilerleme çabaları görünüyor. Mesai saatinin sonlanması ile başlayan yoğunluğun yarın akşam saatlerine kadar sürmesi düşünülüyor.

TEM Otoyolunda bayram trafiği

TEM Otoyolunda bayram trafiği

TEM Otoyolunda bayram trafiği

İstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var İstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Bir dokunup bin dua işittilerBir dokunup bin dua işittiler
Kadir Gecesi münasebetiyle şoförlerinden yemek ücreti alınmadıKadir Gecesi münasebetiyle şoförlerinden yemek ücreti alınmadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbullu Gelin'de sürpriz final! Ekrana böyle veda etti!

İstanbullu Gelin'de sürpriz final! Ekrana böyle veda etti!

Ve Selçuk İnan imzayı atıyor! İnanılmaz maaş...

Ve Selçuk İnan imzayı atıyor! İnanılmaz maaş...

ABD'nin Virginia eyaletinde silahlı saldırı: 12 ölü, 4 yaralı

ABD'nin Virginia eyaletinde silahlı saldırı: 12 ölü, 4 yaralı

Komşuda korkutan deprem!

Komşuda korkutan deprem!

Erdoğan'dan 15 Temmuz Genelgesi

Erdoğan'dan 15 Temmuz Genelgesi

Trump, Twitter'dan duyurdu: 18 Haziran'da ilan edeceğim

Trump, Twitter'dan duyurdu: 18 Haziran'da ilan edeceğim

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ay, koç burcunda ilerliyor!

Ay, koç burcunda ilerliyor!

Köy meydanında silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

Köy meydanında silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bombalı eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı teröristler Adana'da yakalandı

Bombalı eylem hazırlığındaydılar... Yakalandılar!

Pençe Harekatı'nda son durum! Teröristlere bir darbe daha

Pençe Harekatı'nda teröristlere bir darbe daha!

Edirne'de tefecilik operasyonu

Tefecilere operasyon! Neler ele geçirildi neler...

Bolu'da bayram trafiği!

Bayram çilesi başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan minibüs durağına ziyaret!

Erdoğan'dan sürpriz! Dikkat çeken diyalog

Zonguldak'tan acı haber: Göçük altında kalan maden işçisinin cansız bedenine ulaşıldı

Zonguldak'tan acı haber! Maden işçisinin cansız bedenine ulaşıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.