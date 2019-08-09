TEM Otoyolu’nda bayram yoğunluğu başladı

Kurban Bayramı’nı memleketinde ve tatil yaparak geçirmek isteyen vatandaşların araçları ile yola çıkmasıyla TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde yoğunluk oluşmaya başladı.

TEM Otoyolu’nda bayram tatili için yola çıkanlar nedeni ile yoğunluk oluşmaya başladı. 11 Ağustos tarihinde başlayacak olan Kurban Bayramı’nı memleketinde ya da tatil bölgelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, TEM Otoyolu’nda ilerlemeye başladı. İstanbul ve çevre illerden yola çıkan araçlar, vatandaşların yoğun olarak kullandığı TEM Otoyolu Ankara istikametinde ara ara yoğunluğun oluşmasına neden oldu. Trafiğin mesai saati sonrasında yola çıkan vatandaşların da eklenmesi ile artması beklenirken, Kocaeli Emniyetine bağlı ekipler, TEM Otoyolu’nda denetimlerini arttırdı. Denetimlerini sürdüren ekipler, yolda yaşanabilecek olası kazalara müdahale ederek yoğunluğun artmasını engelliyor.

Tatilciler dinlenme tesislerini doldurdu

Öte yandan, mesai saatinin sonlanması ile artacak trafik yoğunluğuna yakalanmamak isteyen vatandaşlar, erken saatlerde yola çıktı. Yaşanan sıcaklık nedeni ile vatandaşlar dinlenme tesislerinde durdu. Trafiğe yakalanmamak için erkenden yola çıktığını söyleyen vatandaşlar, bayram tatilini memleketlerine geçirecekleri için mutlu olduklarını dile getirdiler.