TEM Otoyolu’nda cenaze taşıyan otobüs alev alev yandı

Bolu’da cenazeye giden yolcuları taşıyan yolcu otobüsü, TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli girişinde seyir halindeyken yandı. Diğer sürücülerin uyarısıyla durdurulan otobüsün kilitlenen kapılarının kırılarak açılmasıyla yolcular faciadan döndü.

Olay, saat 00.30 sıralarında TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan Tokat’a cenazeye giden vatandaşları ve tabutu taşıyan Yusuf Tanrıverdi idaresindeki 34 UNY 33 plakalı yolcu otobüsü, seyir halindeyken arka kısmından yanmaya başladı. Otobüsün arkasından alevler yükseldiğini gören başka bir sürücü, yanan otobüsün önüne geçerek durdurdu. Otobüsün yandığının söylenmesi üzerine yolcuları indirmek isteyen Tanrıverdi, kapıların otomatik olarak kilitlendiğini fark etti. Yolcuları korku dolu anlar yaşadığı olayda, otobüste bulunan Yüksel Polat isimli vatandaş, kapıları kırarak yolcuları dışarı çıkarmayı başardı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. TEM Otoyolu’nun İstanbul istikametinin trafiğe kapatılmasının ardından, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü. Otoyol, yangının söndürülmesinin ardından kontrollü olarak yeniden trafiğe açıldı. Yanan otobüste bulunan yolcular ve cenaze ise, Tokat’a giden başka bir otobüse aktarıldılar.

“Kapıları kendim patlattım”

Otobüsün kapılarını kırarak yolcuların hayatını kurtaran Yüksel Polat, “Cenaze benim amcamınoğlu. Mola vermiştik. Moladan çıktık, arkadan gelen bir aracın selektör yapmasıyla otobüsün alev aldığını söylediler. Biz durduk. Ama bir anda kapılar kilitlendi. Benim de daha önce tecrübem olduğu için kapıları kendi imkanlarımla patlattım ve yolcuyu boşalttık. Meftayı da bagaj kapılarını kırarak aldık” dedi.

