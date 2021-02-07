HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. TEM Otoyolunda durdurulan otomobilden 4 kaçak göçmen çıktı

TEM Otoyolunda durdurulan otomobilden 4 kaçak göçmen çıktı

07.02.2021 00:44 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
TEM Otoyolunda durdurulan otomobilden 4 kaçak göçmen çıktı

Kocaeli TEM otoyolunda polis ekiplerince durdurulan bir otomobilde kaçak yollarla yurda girdikleri belirlenen 4 düzensiz göçmen yakalandı.

Kocaeli TEM otoyolunda polis ekiplerince durdurulan bir otomobilde kaçak yollarla yurda girdikleri belirlenen 4 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili araçta bulunan 1 kişi tutuklandı.
Olay Kocaeli TEM Otoyolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir otomobili durduran polis ekipleri, araçta yaptıkları incelemede herhangi bir geçerli belgesi bulunmayan Suriye uyruklu 4 düzensiz göçmen olduğunu tespit etti. Şahıslardan 3’ü İl Göç idaresine teslim edilirken, göçmenleri illegal yollarda Türkiye’ye soktuğu belirlenen Suriye uyruklu E.H. adlı şahıs gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan: Mutasyon görülen illerde yeni tedbirler olabilirProf. Dr. Mustafa Necmi İlhan: Mutasyon görülen illerde yeni tedbirler olabilir
Adliye girişi 'Bu işten beraat ederim sonu kötü olur' dedi, tutuklandıAdliye girişi 'Bu işten beraat ederim sonu kötü olur' dedi, tutuklandı
Nasıl psikolog olunur? Klinik, uzman psikolog olma yoluNasıl psikolog olunur? Klinik, uzman psikolog olma yolu

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe'ye büyük şok! Rıdvan Dilmen açıkladı

Fenerbahçe'ye büyük şok! Rıdvan Dilmen açıkladı

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 6 Şubat koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 6 Şubat koronavirüs tablosu

Onay verildi: Yeni banka kuruluyor

Onay verildi: Yeni banka kuruluyor

Bir ilde termometreler 32 dereceyi gösterdi

Bir ilde termometreler 32 dereceyi gösterdi

Görüntüler infial yarattı! İfadesi ortaya çıktı

Görüntüler infial yarattı! İfadesi ortaya çıktı

Haber Türkiye'yi sarsmıştı: 'Yapma aşkım' diye bağırdım

Haber Türkiye'yi sarsmıştı: 'Yapma aşkım' diye bağırdım

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

ABD'den flaş S-400 ve '15 Temmuz' açıklaması

ABD'den flaş S-400 ve '15 Temmuz' açıklaması

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

81 ilde başladı! Pazartesi'ye kadar sürecek

81 ilde başladı! Pazartesi'ye kadar sürecek

Adıyaman’da iki aile arasında silahlı kavga: 7 ölü

Adıyaman’da iki aile arasında silahlı kavga: 7 ölü

Güpegündüz rezalet! Eşi ve çocuğuyla yürüyen kadını taciz etti

Güpegündüz rezalet! Eşi ve çocuğuyla yürüyen kadını taciz etti

Diğer Haberler

Kayseri’de bir ikameti kurşunlayan şahıs kayıplara karıştı

Kayseri’de bir ikameti kurşunlayan şahıs kayıplara karıştı

Kovid-19’un kökenini araştıran DSÖ heyetinden çarpıcı açıklama

Koronavirüsün kökenini araştıran DSÖ heyetinden çarpıcı açıklama

Adliye girişi 'Bu işten beraat ederim sonu kötü olur' dedi, tutuklandı

Adliye girişi 'Bu işten beraat ederim sonu kötü olur' dedi, tutuklandı

Antalya’da iki çocuk annesi kadın tabancayla intihar etti

Korkunç olay! 2 çocuk annesi tabancayla intihar etti

Zonguldak'ta bir köpeğin sopayla öldürülmesi iddiasına açıklama

Görüntüler dehşete düşürmüştü! Valilik'ten açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minik Sena'dan sevgi dolu mektup

Toplantı sırasında eline ulaştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz mektup

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.