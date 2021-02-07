TEM Otoyolunda durdurulan otomobilden 4 kaçak göçmen çıktı

Kocaeli TEM otoyolunda polis ekiplerince durdurulan bir otomobilde kaçak yollarla yurda girdikleri belirlenen 4 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili araçta bulunan 1 kişi tutuklandı.

Olay Kocaeli TEM Otoyolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir otomobili durduran polis ekipleri, araçta yaptıkları incelemede herhangi bir geçerli belgesi bulunmayan Suriye uyruklu 4 düzensiz göçmen olduğunu tespit etti. Şahıslardan 3’ü İl Göç idaresine teslim edilirken, göçmenleri illegal yollarda Türkiye’ye soktuğu belirlenen Suriye uyruklu E.H. adlı şahıs gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

