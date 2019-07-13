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TEM Otoyolu’nda feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.07.2019 11:08 | Son Güncelleme

Bolu’da, TEM Otoyolu’nda seyir halindeyken bariyerlere çarparak karşı şeride geçen otomobilin başka bir otomobile çarptığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.Kaza, sabah saatlerinde TEM Otoyolu Köroğlu Park mevkiinde meydana geldi.

TEM Otoyolu’nda feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Bolu’da, TEM Otoyolu’nda seyir halindeyken bariyerlere çarparak karşı şeride geçen otomobilin başka bir otomobile çarptığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde TEM Otoyolu Köroğlu Park mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selim Taçkın idaresindeki 74 BR 315 plakalı otomobil, Ankara istikametine seyir halinde olduğu sırada bariyerlere çarparak karşı şeride geçtiği sırada, İstanbul yönüne ilerleyen Mehmet Tuğsat yönetimindeki 06 BIS 996 plakalı otomobile çarptı.
Kazada hurdaya dönen Tuğsat idaresindeki otomobil, yaklaşık 1 kilometre daha otoyolda kontrolsüz bir şekilde ilerledikten sonra refüje çarparak durabildi. Kazada, sürücü Tuğsat’ın aracında bulunan Müzeyyen Tuğsat olay yerinde hayatını kaybederken, Ankara Şehit Hasan Şahan Kışlası’nda görev yaptığı öğrenilen sürücü Mehmet Tuğsat ve aynı araçta bulunan Elif Tatlı yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen 112 Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden Müzeyyen Tuğsat’ın cesedi, Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

TEM Otoyolu’nda feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

TEM Otoyolu’nda feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

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