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TEM otoyolunda feci kaza 1 ölü, 2 yaralı

30.11.2020 16:09 | Son Güncelleme:
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Düzce TEM otoyolu Yeşilyayla mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Düzce TEM otoyolu Yeşilyayla mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Otoyolda yolu karşıdan karşıya geçen yaya hayatını kaybetti.
Kaza, TEM Otoyolu Gümüşova ilçesi Yeşilyayla Mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Cihan Ç. idaresindeki 34 BRS 582 plakalı Audi marka otomobil Yeşilyayla mevkiinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan ve ismi henüz öğrenilemeyen adama çarptı. Çarpmanın etkisi ile yaşlı adam ön camdan otomobile girdi feci şekilde can verdi. Kaza nedeniyle aracın ön kaputu açıldı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil ambulans ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan otomobil sürücüsü Cihan Ç. ve yanında yolcu olarak bulunan eşi Selma Ç. müdahale etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar Hendek Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle İstanbul istikameti emniyet şeridinden tek şerit olarak sağlanırken, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından kazada feci şekilde hayatını kaybeden adamın cesedi morga kaldırıldı. Yolun temizlenmesinin ardından trafik normal seyrine dönerken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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