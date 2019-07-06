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TEM Otoyolu’nda feci kaza: 1 ölü, 7 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.07.2019 18:49 | Son Güncelleme

TEM Otoyolu Düzce geçişinde 4 aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı.

TEM Otoyolu Düzce geçişinde 4 aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı. Trafiğe kapanan yol, bariyerin kaldırılmasıyla kontrollü olarak ulaşıma açıldı.
Kaza, Düzce’nin Gümüşova ilçesi TEM Otoyolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan bir tır yolun karşı şeridine geçti. Karşı yönden gelen 1 otomobil, 1 tır ve 1 yolcu otobüsü yolun karşı şeridine geçen tıra çarptı. Çarpmanın etkisi ile tanker ile yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 7 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok ayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelilerinin ardından yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tırın yolun karşı şeridine geçmesi sonrası kopan demir bariyerin trafiğe kapattığı yol ise ekipler tarafından yapılan çalışma ile kaldırılmasının ardından kontrollü olarak açıldı. Kilometrelerce araç kuyruğunun oluştuğu yolda araçların kontrollü olarak geçişi sağlanıyor.
Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

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