TEM Otoyolu'nda kamyon minibüse çarptı: 10 yaralı

Haluk TURGUT/GEBZE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gebze ilçesi TEM Otoyolu'nda kontrolden çıkan kamyon minibüse çarptı. Kazada 10 kişi yaralanırken, Otoyol Ankara istikameti ulaşıma kapandı.

Kaza TEM Otoyolu Yumru Kaya mevkiinde meydana geldi. Halil İbrahim Şengül yönetimindeki 26 UN 717 plakalı kapalı kasalı kamyon kontrolden çıkarak, İsmail Çelik yönetimindeki 28 ET 531 plakalı minibüse çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyon devrilirken, 10 kişi yaralandı. Kazayı görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları müdahalenin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikameti ulaşıma kapandı. Çekici yardımıyla yolu kapatan kamyon yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucunda kaldırılarak yol yeniden ulaşıma açıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

