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TEM Otoyolu’nda kamyonet alev alev yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.07.2019 09:49 | Son Güncelleme

TEM Otoyolu Sancaktepe bağlantı yolunda ilerleyen parke yüklü bir kamyonet, yol ortasında alev alev yandı.

TEM Otoyolu Sancaktepe bağlantı yolunda ilerleyen parke yüklü bir kamyonet, yol ortasında alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın büyük paniğe neden olurken, yaşananlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.
TEM Otoyolu Sancaktepe bağlantı yolu Kartal istikametinde saat 09.00 sıralarında seyir halinde olan parke yüklü bir kamyonetin kasasında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kamyonet sürücüsü aracını yol kenarına çekerek kasada yanan malzemeleri araçtan atmaya çalışsa da başarılı olamadı. Alevlerin kısa sürede sardığı kamyonet yol ortasında alev alev yandı. Yoldan geçen diğer vatandaşlar yangın nedeniyle büyük panik yaşadı. Olay yerine kısa sürede itfaiye ekipleri sevk edildi. Kamyonette çıkan yangın itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürülürken araçta maddi hasar meydana geldi.
Kamyonetin yol ortasında alev alev yandığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kamyonet alev alev yanıyor ve itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

TEM Otoyolu’nda kamyonet alev alev yandı

TEM Otoyolu’nda kamyonet alev alev yandı

TEM Otoyolu’nda kamyonet alev alev yandı

TEM Otoyolu’nda kamyonet alev alev yandı

TEM Otoyolu’nda kamyonet alev alev yandı

TEM Otoyolu’nda kamyonet alev alev yandı

TEM Otoyolu’nda kamyonet alev alev yandı

TEM Otoyolu’nda kamyonet alev alev yandı

TEM Otoyolu’nda kamyonet alev alev yandı

TEM Otoyolu’nda kamyonet alev alev yandı

TEM Otoyolu’nda kamyonet alev alev yandı

TEM Otoyolu’nda kamyonet alev alev yandı

TEM Otoyolu’nda kamyonet alev alev yandı

TEM Otoyolu’nda kamyonet alev alev yandı

TEM Otoyolu’nda kamyonet alev alev yandı
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