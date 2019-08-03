HABER

TEM Otoyolunda karşıdan karşıya geçmek isteyen şahsa araç çarptı: 1 ağır yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.08.2019 12:58 | Son Güncelleme

Sultangazi TEM Otoyolunda yolun karşısına geçmek isteyen bir kişiye araç çarptı.

Sultangazi TEM Otoyolunda yolun karşısına geçmek isteyen bir kişiye araç çarptı. Kazada ağır yaralanan şahıs hastaneye kaldırılırken, şahsın durumu ciddiyetini koruyor.
Kaza, Sultangazi TEM Otoyolu Metris istikametinde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, trafiğin yoğun olduğu bir anda kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs TEM Otoyoluna atladı. Yolun karşısına geçmek için koşan şahsa 34 ZC 8139 plakalı otomobil çarptı. Aniden fren yapan otomobile de arkasında seyir halinde olan 34 AIJ 690 plakalı araç vurdu. Kazada ağır yaralanan yaya olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla Bağcılar’da bir özel hastaneye kaldırıldı. Yaralı şahsın durumu ciddiyetini koruyor.
“TEM Otoyolundan karşıdan karşıya geçmeye çalışıyor koşarak”
Kaza nedeniyle TEM Otoyolunda yoğun trafik oluşurken polis ekipleri başka kazalara sebebiyet vermemek için güvenlik önlemi aldı. Hasarlı araçların yoldan kaldırılması üzerine trafik normale döndü. Kazada önünde aniden duran araca çarpan Resul Kocaboğa ise “Otobanda seyir halindeydik. Şu araç artık adam bonzai mi içmiş ne içmiş otobandan karşıdan karşıya geçecek. Öndeki araç ona vuruyor tabi doğal olarak. Ben de arkadan o araca çarptım. Ambulans geldi. Yaralıyı götürdü. TEM Otoyolundan karşıdan karşıya geçmeye çalışıyor koşarak. O arada araç vurdu zaten ona. O da kurtarma çalıştı ama yapılacak bir şey yoktu” dedi.

2003'ten beri arıyorlardı! Öyle bir buluşa imza attılar ki...2003'ten beri arıyorlardı! Öyle bir buluşa imza attılar ki...
Freni boşalan kamyon 6 araca çarpıp, devrildiFreni boşalan kamyon 6 araca çarpıp, devrildi
Yangında çocuklarını alt kattaki komşusunun balkonuna sarkıtarak kurtardıYangında çocuklarını alt kattaki komşusunun balkonuna sarkıtarak kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sigaraya zam mı geldi?

Sigaraya zam mı geldi?

Suriye Geçici Hükümeti'nden açıklama! 'Türkiye'deki Suriyelilerin sınır dışı edilmesi...

Suriye Geçici Hükümeti'nden açıklama! 'Türkiye'deki Suriyelilerin sınır dışı edilmesi...

Sert mesaj! 'ABD konuşmak isterse konuşacağız, savaşmak isterse de savaşacağız'

Sert mesaj! 'ABD konuşmak isterse konuşacağız, savaşmak isterse de savaşacağız'

Emniyet ve MİT'ten ortak operasyon

Emniyet ve MİT'ten ortak operasyon

Ayrılığın nedeni olarak gösteriliyordu! Şaşırtan detay!

Ayrılığın nedeni olarak gösteriliyordu! Şaşırtan detay!

41 polis hakkında gözaltı kararı: Göreve devam edenler de var

41 polis hakkında gözaltı kararı: Göreve devam edenler de var

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bagok Dağı'nda PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

Bagok Dağı'nda PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

Doğum gününde kaybolan Hüseyin her yerde aranıyor

Doğum gününde kaybolan Hüseyin her yerde aranıyor

Ankara'daki 2 faili meçhul cinayet aydınlatıldı

Ankara'da vahşet! Öldürüp yakmışlar

Kayseri'de esrarengiz olay! 13 ve 16 yaşındaki iki kız çocuğu 4. kattan atladı

Kayseri'de esrarengiz olay! İşte o fotoğraf

Okul müdürü elinde fırçayla okulu boyuyor

Okul müdürünü gören şaşırmadan edemedi! Eline fırçayı aldı ve...

Anestezi teknikeri Ayşe'nin sır ölümünde flaş gelişme

Anestezi teknikeri Ayşe'nin sır ölümünde flaş gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.