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TEM Otoyolu’nda kayan toprak trafiği felç etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2020 23:00 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Körfez ilçesi TEM Otoyolu’nda aşırı yağışlar sonucu yamaçtaki toprak yola aktı.

Kocaeli’nin Körfez ilçesi TEM Otoyolu’nda aşırı yağışlar sonucu yamaçtaki toprak yola aktı. İstanbul istikametinde tek şeride düşen yolda yaklaşık 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.
Olay, akşam saatlerinde Körfez TEM Otoyolu Şirinyalı mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde başlayan aşırı yağmur sonrasında TEM Otoyolu kenarındaki yamaçlardan akan toprak yola kaydı. TEM Otoyolu’nda iki şeridin toprakla kapandığını gören sürücüler durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve karayolları ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, karayolları ekipleri de akan toprağı kaldırmak için çalışma başlattı. Kayan toprak nedeniyle iki şeride düşen TEM Otoyolu İstanbul istikametinde yaklaşık 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Ekipler, yolu açma çalışmalarını sürdürüyor.

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