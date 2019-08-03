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TEM Otoyolunda kaza: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.08.2019 03:05 | Son Güncelleme

TEM Otoyolu Edirne istikametinde bir otomobilin meyve,sebze yüklü kamyonete çarpması sebebiyle meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü ve kamyonet sürücüsü yaralandı.

TEM Otoyolu Edirne istikametinde bir otomobilin meyve,sebze yüklü kamyonete çarpması sebebiyle meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü ve kamyonet sürücüsü yaralandı. Kaza sebebiyle yola devrilen kamyonetin kasasındaki sebzeler yola dağıldı.
Kaza, saat 01.30 sıralarında Bağcılar ilçesi TEM Otoyol Edirne istikameti Mahmutbey Viyadük girişinde meydana geldi. İddiaya göre hal istikametinden Esenyurt istikametine seyir halinde olan Yasin Yıldız idaresindeki 51 DU 702 plakalı kamyonet, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 LDM 51 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle kamyonet kasasında bulunan sebze ve meyveler yol kenarına savruldu. Kazanın olduğunu gören diğer sürücüler durumu hemen sağlık ekipleri, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kazanın olduğu yere gelen sağlık ekipleri yaralıları hemen çevredeki hastanelere kaldırdı.
Kaza sebebiyle yola savrulan sebzeler ve meyveler kamyonet sürücüsünün yakınları tarafından toplandı. Kazadan dolayı trafik akışında bir süre yavaşlama oldu. Kaza yapan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasından sonra yol trafiğe açıldı. Kazanın çıkış nedeni araştırılıyor.

TEM Otoyolunda kaza: 2 yaralı

TEM Otoyolunda kaza: 2 yaralı

TEM Otoyolunda kaza: 2 yaralı

TEM Otoyolunda kaza: 2 yaralı

TEM Otoyolunda kaza: 2 yaralı

TEM Otoyolunda kaza: 2 yaralı

TEM Otoyolunda kaza: 2 yaralı

TEM Otoyolunda kaza: 2 yaralı

TEM Otoyolunda kaza: 2 yaralı

TEM Otoyolunda kaza: 2 yaralı

TEM Otoyolunda kaza: 2 yaralı

TEM Otoyolunda kaza: 2 yaralı

TEM Otoyolunda kaza: 2 yaralı

TEM Otoyolunda kaza: 2 yaralı

TEM Otoyolunda kaza: 2 yaralı
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