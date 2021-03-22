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TEM Otoyolu’nda kaza: 3 yaralı

22.03.2021 00:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bağcılar TEM Otoyolu Basın Ekspres kavşağında meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralanırken, yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesi ile hastaneye kaldırıldı.

Bağcılar TEM Otoyolu Basın Ekspres kavşağında meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralanırken, yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesi ile hastaneye kaldırıldı. Kaza yerinde ekiplerin inceleme yaptığı esnada ikinci bir kaza meydana gelirken, ıslak zeminde duramayan bir otomobil tır’a arkadan çarptı.
Kaza, saat 23:00 sıralarında Bağcılar TEM Otoyolu Basın Ekspres kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 BIH 161 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde olan 07 EGA 88 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle 2 araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahale sonrası yaralılar ambulanslar ile çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Olay yerinde ikinci kaza oldu
Kazanın olduğu yerde polis ve itfaiye ekipleri çalışma yaptığı esnada ikinci bir kaza meydana geldi. Kaza nedeniyle sol şeritte bekleyen 55 JN 411 plakalı tıra, 34 EC 3198 plakalı otomobil arkadan çarptı. Buradaki ikinci kaza da ise araç sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
Otomobil içerisinden kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü, “Önde kaza olmuştu. Önümüzdeki tırlar durdu. Onların durmasıyla yağışlı hava nedeniyle frene bastım ama duramadım. Bu kazadan bu kadarıyla ucuz atlattık” dedi.
Kaza yapan araçların çekçi ile olay yerinden kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.
Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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