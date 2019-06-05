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TEM otoyolunda kontrolden çıkan otomobil refüje uçtu: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.06.2019 12:19 | Son Güncelleme

Bolu’da, TEM otoyolunda kontrolden çıkarak refüje uçan otomobildeki 3 kişi yaralandı.Kaza, saat 10.30 sıralarında TEM otoyolu Ankara istikameti Köroğlu Park mevkisinde meydana geldi.

Bolu’da, TEM otoyolunda kontrolden çıkarak refüje uçan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 10.30 sıralarında TEM otoyolu Ankara istikameti Köroğlu Park mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tansu Soylu idaresindeki 34 BF 2767 plakalı otomobil, önünde seyreden başka bir aracın ani yavaşlaması nedeniyle kontrolden çıkarak refüje uçtu. Yol kenarındaki ağaçları devirerek durabilen otomobilin sürücüsü ve yolcu olarak bulunan Ramazan Soylu ile Ayşe Soylu yaralandı.
Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar refüje uçan araçtan çıkarılarak olay yerindeki ilk tedavilerinin ardından İzzet Baysal Tıp Fakültesi Acil Servisine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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