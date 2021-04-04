HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. TEM otoyolunda lüks otomobillerin makas terörü!

TEM otoyolunda lüks otomobillerin makas terörü!

04.04.2021 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul TEM otoyolunda Avcılar ve Ataşehir mevkiinde 2 magandanın defalarca makas atarak trafiği tehlikeye düşürdüğü görüldü. Magandalar, o anları kaydedip bir de sosyal medyadan paylaştı.

İstanbul'un çeşitli noktalarında trafikte otomobille makas atan magandalara bir yenileri daha eklendi. Tüm uyarılara, ağır para cezalarına ve uygulamalara rağmen mega kentte trafik terörü devam ediyor. Son olarak TEM Otoyolu Avcılar mevkisinde lüks bir otomobille seyreden sürücü, yoğun trafikte araçların arasında "makas" atmaya başladı. Dakikalarca bu şekilde ilerleyerek trafiği tehlikeye düşüren maganda hem kendi hem de sürücülerin canını bir an olsun umursamadı.

MAKAS ATIP TERÖR ESTİRDİLER

Ataşehir mevkisinde bir başka maganda ise yine kara yolundaki araçların arasında makas atmaya başladı. Canını hiçe sayan sürücü, trafiğin yoğunluğuna aldırış etmeden araçların arasında makas atarak geçmeyi sürdürdü. Trafiği tehlikeye düşüren magandalar o anları kaydedip bir de sosyal medyada yayınladı. Polis trafiği tehlikeye düşüren magandaları yakalamak için çalışma başlattı.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Nesli tehlike altında! Ağzı ve elleri bağlanmış halde ölü bulundu Nesli tehlike altında! Ağzı ve elleri bağlanmış halde ölü bulundu
Direksiyonu bıraktı, ayağa kalkıp dans etti!Direksiyonu bıraktı, ayağa kalkıp dans etti!
Kamerayı açık unuttu, danışmanının göğsünü öptüKamerayı açık unuttu, danışmanının göğsünü öptü

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Şoförden hamile kadına tepki çeken söz: Kucağıma mı alayım?

Şoförden hamile kadına tepki çeken söz: Kucağıma mı alayım?

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

Hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

Eşini yatak odasında başka biriyle yakaladı! Panikleyen adam böyle kaçmaya çalıştı

Eşini yatak odasında başka biriyle yakaladı! Panikleyen adam böyle kaçmaya çalıştı

Demirtaş'ın 3. ittifak sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum

Demirtaş'ın 3. ittifak sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum

Diğer Haberler

Dilenci kadınlara para verdi, tacizci ilan edildi! Genci böyle kovaladılar

Dilenci kadınlarla gencin 'taciz' kovalamacası!

Böyle görüntülendi! Lüks rezidanstan bavulun içine koyup ayrıldı

Böyle görüntülendi! Lüks rezidanstan bavulun içine koyup ayrıldı

Direksiyonu bıraktı, ayağa kalkıp dans etti!

Direksiyonu bıraktı, ayağa kalkıp dans etti!

Kars'ta ayılar kış uykusundan uyandı

Yer: Kars! Yeniden ortaya çıktılar

Nesli tehlike altında! Ağzı ve elleri bağlanmış halde ölü bulundu, yetkililer harekete geçti

Nesli tehlike altında! Ağzı ve elleri bağlanmış halde ölü bulundu

İzmir'de eğlence mekanına koronavirüs baskını! Böyle yakalandılar

Polis baskın düzenledi! Böyle yakalandılar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.