HABER

TEM OTOYOLU'NDA MAKAS ATAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2019 18:01 | Son Güncelleme

Seyrantepe TEM Otoyolu'nda araçların arasından makas atarak geçip trafiği tehlikeye sokan ve o anları cep telefonu kamerasına kaydedip sosyal medya hesaplarından paylaşan lüks otomobillerin sürücüsü iki kişi gözaltına alındı.

Buse PEHLİVAN/İSTANBUL,(DHA)
Seyrantepe TEM Otoyolu'nda araçların arasından makas atarak geçip trafiği tehlikeye sokan ve o anları cep telefonu kamerasına kaydedip sosyal medya hesaplarından paylaşan lüks otomobillerin sürücüsü iki kişi gözaltına alındı. Ehliyetlerine el konulan iki sürücüye, 4 bin 243 lira idari para cezası kesildi.
İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği, TEM Otoyolu Seyrantepe Mevkii'nde araçların arasından makas atarak ilerleyen ve o anları cep telefona kaydedip görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşan sürücüleri takibe aldı.
Görüntülerdeki araçların 34 VA 2207 VE 34 LA 6103 plakalı otomobiller olduğu ve sürücülerinin B.F ve F.O isimli kişiler oldukları tespit edildi. Ardından evlerine düzenlenen operasyonda, B.F. ve F. O. yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerden F.O. ve B.F'ye "aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin trafik kazası, arıza halleri, acil yardım, kurtarma, kar mücadelesi, kaza incelemesi, genel güvenlik ve asayişin sağlanması gibi durumlar dışında emniyet şeritlerini ve banketleri kullanmaları"ndan bin 2 lira, "aksine işaret bulunmadıkça sürücülerin, trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmeleri"nden bin 2 lira olmak üzere toplamda 2 bin 4 lira para cezası kesildi.
Diğer şüpheli B.F'ye ise, "aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin trafik kazası, arıza halleri, acil yardım, kurtarma, kar mücadelesi, kaza incelemesi, genel güvenlik ve asayişi sağlanması gibi durumlar dışında emniyet şeritlerini ve banketleri kullanma" maddesinden bin 2 lira, "aksine işaret bulunmadıkça sürücülerin, trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmeleri"nden bin 2 lira, "araç kullanırken sürücü belgesini yanında bulundurmamak ve yetkililerin her istediğinde göstermemek"ten 235 lira olmak üzere toplamda 2 bin 239 lira para cezası kesildi. Sürücülerin her ikisinin de ehliyetlerine geçici olarak el konulurken, 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacakları öğrenildi.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan iki sürücü de, "Kara, Deniz Hava ve Demiryolu Ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, üç aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır"dan işlem yapılmak üzere Maslak Şehit Mürüvvet Akpınar Polis Merkez Amirliği'ne teslim edildi.

Görüntü Dökümü:
---------------
-Şüphelilerin emniyetten çıkışları

Bir günde ikinci yılan vakası! Bölgede tedirginliğe neden oldu!Bir günde ikinci yılan vakası! Bölgede tedirginliğe neden oldu!
Emine Erdoğan'dan Salda Gölü'nde inceleme (2)Emine Erdoğan'dan Salda Gölü'nde inceleme (2)
Yenişehir’de Altın Biber FestivaliYenişehir’de Altın Biber Festivali
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncu cinsiyet değiştirdi! İşte son hali...

Ünlü oyuncu cinsiyet değiştirdi! İşte son hali...

Erdoğan'dan Adli Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

Erdoğan'dan Adli Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

Feyzioğlu'ndan Adli Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

Feyzioğlu'ndan Adli Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

81 ile gönderildi! Belgeleri iptal edilecek

81 ile gönderildi! Belgeleri iptal edilecek

G.Saray onu KAP'a bildirdi

G.Saray onu KAP'a bildirdi

İmamoğlu'ndan İSPARK'la ilgili zam açıklaması

İmamoğlu'ndan İSPARK'la ilgili zam açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

Kan davası dehşeti! Öldürdükten sonra kimseyi yaklaştırmadılar

Kan davası dehşeti! Öldürdükten sonra kimseyi yaklaştırmadılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Salda Gölü ve çevresini betonlaştırmayacağız'

'Salda Gölü ve çevresini betonlaştırmayacağız'

'Öldürmeye geliyor' ihbarı üzerine yakalandı! Sözleri 'pes' dedirtti

'Öldürmeye geliyor' ihbarı üzerine yakalandı! Sözleri 'pes' dedirtti

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

500 kilo altın iddiası ekipleri harekete geçirdi

500 kilo altın iddiası ekipleri harekete geçirdi

Bayram için ülkesine giden Suriyeliden 25 bini Türkiye'ye geri döndü

Geri dönüyorlar!

Derede boğulan anne ve kızı toprağa verildi

Derede boğulan anne ve kızı toprağa verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.