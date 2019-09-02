TEM Otoyolu’nda “makas” atarak yarışan magandalar 24 saat geçmeden yakalandı

TEM Otoyolu Seyrantepe mevkisinde lüks otomobillerle süratli bir şekilde araçların arasında “makas” atarak yarışan iki maganda, sivil trafik polisleri tarafından 24 saat geçmeden yakalandı. Ehliyetlerine el konulan ve 2 yıla kadar hapisle yargılanacak olan sürücülere, 4 bin 243 lira idari para cezası kesildi.

İstanbul TEM Otoyolu Seyrantepe mevkisi Edirne istikametinde lüks otomobilli iki maganda, süratli bir şekilde seyrederek araçların arasında “makas” atmaya başlamış ve yarışmıştı. Trafiği tehlikeye düşüren sürücüleri, otomobildeki bir kişi cep telefonuyla kaydedip sosyal medyada yayınlamıştı. Görüntülerin medyaya yansımasının ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri çalışma başlattı.

24 saat geçmeden yakalandılar

Görüntüleri incelemeye alan polis, magandaların 34 VA 2207 ve 34 LA 6103 plakalı otomobilleri kullandıklarını belirledi. Sürücülerin B.F. ve F.O. olduklarını da tespit eden polis, magandaları yakaladı. Şubeye götürülen sürücülerden F.O.’ya, (aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin trafik kazası, arıza halleri, acil yardım, kurtarma, kar mücadelesi, kaza incelemesi, genel güvenlik ve asayişi sağlanması gibi durumlar dışında emniyet şeritlerini ve b anketleri kullanmaları) maddesinden bin 2 lira, (aksine işaret bulunmadıkça sürücülerin, trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmeleri) maddesinden de bin 2 lira olmak üzere toplamda 2 bin 4 lira idari para cezası kesildi.