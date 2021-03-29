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  4. TEM otoyolunda maske yüklü kamyonetin alev alev yandığı anlar kamerada

TEM otoyolunda maske yüklü kamyonetin alev alev yandığı anlar kamerada

29.03.2021 23:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beykoz TEM otoyolunda kasasında maske yüklü kamyonet, seyir halinde olduğu sırada alev aldı.

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Beykoz TEM otoyolunda kasasında maske yüklü kamyonet, seyir halinde olduğu sırada alev aldı. Kamyonet sürücüsü ile yanındaki kişi yolun kenarına çektikleri kamyonetten kendilerini dışarı attı. Kamyonet yol kenarında alev alev yanarken, o anlar kameraya yansıdı.
Olay, Beykoz TEM otoyolu Molla Gürani Viyadüğü mevkii Ankara istikametinde saat 21.45 sıralarında yaşandı. Emrah Erdoğan yönetimindeki 34 NN 8877 plakalı Ford marka kamyonet iddiaya göre seyir halinde olduğu sırada alev aldı. Kamyonetin yandığını fark eden Erdoğan, yangına müdahale etmek için kamyonet ile yolda manevra yapmaya çalıştı. Sürücü Emrah Erdoğan ile beraberindeki kişi daha sonra kamyoneti yol kenarına park ederek kendilerini araçtan dışarı attı. Sürücü ile beraberindeki kişi yanan kamyonetin kasasındaki maske dolu kolileri de yere indirerek yanmaktan kurtarmaya çalıştılar. Kamyonet alevlere teslim olurken olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Kamyonetin alev alev yandığı anlar ile itfaiyenin müdahalesi kameraya anbean yansıdı.

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