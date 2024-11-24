TEM otoyolunda muz yüklü TIR cayır cayır yandı!

Yangın akşam saatlerinde TEM otoyolu İstanbul istikameti Tepetarla mevkiinde meydana geldi. Muz yüklü tır, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı motor kısmından alev aldı.

ALEVLER KISA SÜREDE TIRI SARDI!

Kısa sürede alevler tırı sararken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın sebebiyle İstanbul istikameti trafikte yoğunluk yaşandı. Yangının ardından jandarma ekipleri trafiği kontrollü olarak sağladı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır